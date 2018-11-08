Российский полковник объяснил нереальность развязывания НАТО войны против Москвы

Североатлантический альянс не станет развязывать войну против Российской Федерации. Такую точку зрения в разговоре с представителями прессы озвучил эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По словам аналитика, агрессия НАТО в отношении России исключена, потому что в руководстве организации осознают последствия данного шага. В случае нападения на страну Москва осуществит ответный удар, задействовав имеющийся в ее распоряжении ядерный арсенал, заявил Литовкин. Как ответил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня», в НАТО «нет сумасшедших».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Россию признали беззащитной в ядерной войне с Вашингтоном после отказа американской стороны от заключенного во второй половине 1980-х годов Договора о РСМД. С соответствующим заявлением выступил Алексей Арбатов, действительный член РАН.