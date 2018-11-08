В Хакасии двое юношей вытащили из горящего дома троих детей

В Хакасии в селе Красноозерное двое юношей вытащили из горящего дома троих детей. Парни спасли жизни семимесячного мальчика и четырехлетней и 11-летней девочек. По данным МЧС, в селе Красноозерное Усть-Абаканского района загорелся двухквартирный жилой дом.

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Очевидцами стали двое подростков 15 и 16 лет. Юноши вызвали спасателей и сами бросились на помощь. Они эвакуировали из горящего дома троих детей.

Первыми к месту вызова подоспели пожарные расчеты из Абакана, на момент их прибытия огнем была полностью объята вернада дома, частично горела крыша и вещи внутри одной из квартир. Распространению пламени способствовал сильный ветер. Общая площадь пожара составила 59 кв.м.

За 11 минут огнеборцы справились с открытым огнем, однако на полную ликвидацию последствий возгорания потребовался еще час.

По словам руководства Главного управления МЧС России по Хакасии, своевременные и решительные действия молодых людей позволили избежать большой беды, в настоящее время решается вопрос об их награждении.