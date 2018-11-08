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В ноябре в Волгограде начнет курсировать новая электричка

8 ноября 2018, 11:20 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В ноябре в Волгограде начнет курсировать новая электричка

Новая «городская электричка» по маршруту Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка начинает курсировать с 12 ноября.

С 12 ноября 2018 года в Волгоградском регионе Приволжской железной дороги начинает курсировать новая «городская электричка» по маршруту Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка:

-№ 6307 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка. Отправление со ст. Тракторная Пассажирская в «рабочие дни» в 6:52. Прибытие на ст. Шпалопропитка в  8:18.

Кроме того, электропоезд № 6306 Южная – Тракторная Пассажирская с 12 ноября 2018 года будет делать дополнительную остановку на о.п. Нефтезаводская. Отправление со ст. Южная по понедельникам, вторникам, средам четвергам и пятницам в 6:29. Отправление с о.п. Нефтезаводская в 6:35. Прибытие на конечную ст. Тракторная Пассажирская в 8:09.

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