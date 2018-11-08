Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко считает каждую копеечку. Саратовский депутат проводит на себе эксперимент - он тратит на еду 3,5 тысячи рублей в месяц.

Шеф-повар рассказал депутату, как разнообразить «министерскую диету»

Чиновница Наталья Соколова месяц назад предложила людям выживать "на макарошках" и была уволена за эту идею. А Бондаренко, придерживая "диеты Соколовой" похудел на почти на шесть килограммов, сообщает ТАСС. Две недели в рационе депутата крупы, овощи, немного яиц и куриного мяса. От еды в самолете он отказывается. "Завтрак состоит из 1,5 яиц, обед из гречки или щей без мяса", — рассказал Бондаренко. Во время более чем четырехчасового перелета он пил только воду.

Ранее он уже пожаловался, что в меню нет никакого разнообразия.

Экс-министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова утверждала, что "возможно прожить на прожиточный минимум", и что "макарошки все время стоят одинаково".