Латвия: лед тронулся, господа!

Итак, в латвийском Сейме, простите, «прорыв». Президент Латвии Раймонд Вейонис сообщил, что он доверяет формирование правительства Янису Бордансу (Новая Консервативная партия). Президент призвал Борданса в течение двух недель – до 21 ноября – предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Но если …вдруг господин Янис Борданс не сумеет сформировать правительство, то, несомненно, президент пригласит на эту «роль» другого кандидата.

Справедливости ради отметим, что такой выбор президента несколько удивил других депутатов. Почему именно Янис Борданс может стать «главой» парламента?

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс: « Ну да, ему больше 18 лет, он гражданин Латвии, но почему президент выбрал его – Бог знает! Артис Пабрикс, конечно, опытнее. Правда, Пабрис, совсем не новый политик. Возможно, президенту хотелось иметь в правительстве «новые» лица…Меня интересует другое: грядет большой дележ денег! Много сфер влияния будут делиться, будут делиться большие деньги. Их на всех не хватит! Совершенно не думаю, что все обещания, которые Борданс озвучил на выборах …будут выполнены. Никаких принципиальных подходов не будет!»

А что думает, самый ожидаемый «премьер», Артис Пабрикс, которого президент не рекомендовал на пост «главы» Сейма?

Артис Пабрикс: « Переговоры покажут, сможет ли лидер Новой Консервативной Партии Янис Борданс сформировать новое правительство? Конечно, я уважаю выбор президента! И понимаю, какая ответственность стоит за работой премьера. Нужно встречаться со всеми партиями, которые представлены в Сейме. Все будет хорошо, если мы сможем увидеть в ходе переговоров, что политические оппоненты уважают и те интересы, что отстаивают другие партии. Вообще, нет смысла планировать, кто мог бы стать премьером. Можно планировать, но получится все иначе. Все покажут переговоры».

По словам Яниса Борданса, он уверен на 80%, что сформированное им правительство будет утверждено.

Ясно одно: борьба еще не закончена…А шоу продолжается!



