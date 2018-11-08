В Таджикистане спецназ подавил бунт заключенных в колонии, есть погибшие

В Таджикистане спецназ подавил бунт заключенных в колонии, убиты 13 арестантов. Бунт произошел в колонии строгого режима в городе Худжанде Согдийской области на севере страны.

Как стало известно, один из заключенных, член террористической организации "Исламское государство" (запрещенной в России) напал на охранника, смог отобрать у него автомат и открыл стрельбу по надзирателям. Другие заключенные захватили один из корпусов колонии.

Спецназ УВД Согдийской области подавил бунт. 13 заключенных были убиты, - сообщает РИА Новости. В главном управлении исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана сообщили, что сейчас в колонии "работает специальная следственная группа". Устанавливаются причины бунта заключенных.