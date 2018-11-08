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В Таджикистане спецназ подавил бунт заключенных в колонии, есть погибшие
8 ноября 2018, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Таджикистане спецназ подавил бунт заключенных в колонии, убиты 13 арестантов. Бунт произошел в колонии строгого режима в городе Худжанде Согдийской области на севере страны.
Как стало известно, один из заключенных, член террористической организации "Исламское государство" (запрещенной в России) напал на охранника, смог отобрать у него автомат и открыл стрельбу по надзирателям. Другие заключенные захватили один из корпусов колонии.
Спецназ УВД Согдийской области подавил бунт. 13 заключенных были убиты, - сообщает РИА Новости. В главном управлении исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана сообщили, что сейчас в колонии "работает специальная следственная группа". Устанавливаются причины бунта заключенных.
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