После фото с икрой и крабами член банды Цапка помещен в ШИЗО

Осужденный за массовое убийство в станице Кущевской член "банды Цапка" Вячеслав Цеповяз после фотографий с икрой и крабами помещен в штрафной изолятор колонии в Амурской области. ФСИН начала проверку из-за фото члена банды Цапка, который пирует в колонии

В ШИЗО заключенный Цеповяз может находиться до одного месяца. О том, что члена "банды Цапка" перевели в ШИЗО, сообщила председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова. Причину перевода она пока не знает. Общественники вместе с прокуратурой собираются посетить колонию.

Ранее Охотникова рассказала, что Цеповяз отбывает срок без привилегий, раньше работал, но теперь прекратил из-за инвалидности, - сообщает РИА Новости.

ФСИН начала проверку из-за фотографий члена банды Цапка - Вячеслава Цеповяза, который пирует в колонии - ест крабов и икру, жарит шашлыки. Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Он осужден за массовое убийство на 20 лет.

Фото были сделаны в 2015 году. Цеповяз прислал их бывшей жене.