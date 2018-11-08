После фото с икрой и крабами член банды Цапка помещен в ШИЗО
8 ноября 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
Осужденный за массовое убийство в станице Кущевской член "банды Цапка" Вячеслав Цеповяз после фотографий с икрой и крабами помещен в штрафной изолятор колонии в Амурской области.
В ШИЗО заключенный Цеповяз может находиться до одного месяца. О том, что члена "банды Цапка" перевели в ШИЗО, сообщила председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова. Причину перевода она пока не знает. Общественники вместе с прокуратурой собираются посетить колонию.
Ранее Охотникова рассказала, что Цеповяз отбывает срок без привилегий, раньше работал, но теперь прекратил из-за инвалидности, - сообщает РИА Новости.
ФСИН начала проверку из-за фотографий члена банды Цапка - Вячеслава Цеповяза, который пирует в колонии - ест крабов и икру, жарит шашлыки. Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Он осужден за массовое убийство на 20 лет.
Фото были сделаны в 2015 году. Цеповяз прислал их бывшей жене.
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