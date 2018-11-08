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На Кипре погибла туристка из России
8 ноября 2018, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]
На Кипре погибла туристка из России. Россиянку обнаружили в море в бессознательном состоянии недалеко от населенного пункта Киссонерга. Как пишут кипрские СМИ со ссылкой на местную полицию, 67-летнюю женщину госпитализировали.
В больнице в городе Пафосе врачи констатировали смерть российской туристки, - сообщает Газета.ру. Издание The Cyprus mail информирует, что настоящее время обстоятельства полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины, приехавшей на отдых на Кипр из России.
Три недели назад на Кипре погибла супружеская пара. Женщина и мужчина разбились, сорвавшись в автомобиле с обрыва, когда ехали на машине от деревни Лачи к Акамасу.
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