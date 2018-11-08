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//Общество 13+

На Кипре погибла туристка из России

8 ноября 2018, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]

На Кипре погибла туристка из России

На Кипре погибла туристка из России. Россиянку обнаружили в море в бессознательном состоянии недалеко от населенного пункта Киссонерга. Как пишут кипрские СМИ со ссылкой на местную полицию, 67-летнюю женщину госпитализировали.

МИД России вручил ноту послу Кипра

МИД России вручил ноту послу Кипра

В больнице в городе Пафосе врачи констатировали смерть российской туристки, - сообщает Газета.ру. Издание The Cyprus mail информирует, что настоящее время обстоятельства полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины, приехавшей на отдых на Кипр из России.

Три недели назад на Кипре погибла супружеская пара. Женщина и мужчина разбились, сорвавшись в автомобиле с обрыва, когда ехали на машине от деревни Лачи к Акамасу.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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//Общество

В Хакасии двое юношей вытащили из горящего дома троих детей

В Хакасии двое юношей вытащили из горящего дома троих детей

В Хакасии в селе Красноозерное Усть-Абаканского района двое юношей вытащили из горящего дома троих детей. Парни спасли жизни семимесячного мальчика и четырехлетней и 11-летней девочек.

//В мире

Трамп в очередной раз обвинил Барака Обаму за присоединение Крыма к России

Трамп в очередной раз обвинил Барака Обаму за присоединение Крыма к России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз назвал бывшего главу америанского Белого дома Барака Обаму виновным в том, что допустил возвращение Крыма в состав России.

//В мире

Украинский министр озвучил стратегию дальнейшей борьбы с РФ за Азовское море

Украинский министр озвучил стратегию дальнейшей борьбы с РФ за Азовское море

На Украине рассказали, как Киев намерен бороться с Россией за Азовское море. По данному вопросу высказался Вадим Черныш, занимающий в правительстве соседнего государства должность министра по делам беженцев.

//Новости СМИ2

//В мире

Депутат Рады: в Европе «в шоке» от событий на Украине

Депутат Рады: в Европе «в шоке» от событий на Украине

Депутат украинской Рады Вадим Рабинович после переговоров во французском сенате заявил, что в Европе политики "в шоке" от происходящего на Украине. В Европе возмущены ситуацией со свободой слова на Украине.

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По очередному мэру Махачкалы тюрьма плачет?

По очередному мэру Махачкалы тюрьма плачет?

Сегодня стало известно, что в рабочем кабинете врио главы города Махачкала Абусупьяна Гасанова прошли обыски. Оперативные мероприятия прошли в рамках дела о превышении служебных полномочий.

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//Общество

После фото с икрой и крабами член банды Цапка помещен в ШИЗО

После фото с икрой и крабами член банды Цапка помещен в ШИЗО

Осужденный за массовое убийство в станице Кущевской член "банды Цапка" Вячеслав Цеповяз после фотографий с икрой и крабами помещен в штрафной изолятор колонии в Амурской области.

//В мире

FAA: Проблемы Boeing 737 Max могут коснуться 246 самолетов во всем мире

FAA: Проблемы Boeing 737 Max могут коснуться 246 самолетов во всем мире

Федеральное управление гражданской авиации США предупредило, что проблемы с датчиками самолета Boeing 737 Max могут коснуться 246 машин по всему миру, включая 45 из числа Southwest, American (Airlines) и United.

//Шоу-бизнес

Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала фигуру у балетного станка

Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала фигуру у балетного станка

Телеведущая Анфиса Чехова серьезно работала над своей фигурой, худела, занималась спортом. Избавившись от 25 килограммов, она старается удержать вес. Она является большой любительницей йоги.

//Спорт

Андрей Аршавин сделал заявление о своей карьере

Андрей Аршавин сделал заявление о своей карьере

Нападающий казахстанского ФК «Кайрат» Андрей Аршавин сделал объявление о своей спортивной карьере. 37-летний Аршавин объявил, что завершит карьеру, если не продлит контракт с «Кайратом».

//В мире

Появились данные о новом украинском ударе с воздуха по самопровозглашенной ДНР

Появились данные о новом украинском ударе с воздуха по самопровозглашенной ДНР

Вооруженные силы Украины нанесли новый воздушный удар по территории самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию некоторое время назад распространила Народная милиция противостоящей Киеву республики.

//Общество

Депутат из Саратова похудел на 6 кг на "макаронной диете" экс-министра Соколовой

Депутат из Саратова похудел на 6 кг на "макаронной диете" экс-министра Соколовой

Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко считает каждую копеечку. Саратовский депутат проводит на себе эксперимент - он тратит на еду 3,5 тысячи рублей в месяц.

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//Культура

В Литве умер актер из фильмов «Зимняя вишня» и «Выше Радуги»

В Литве умер актер из фильмов «Зимняя вишня» и «Выше Радуги»

В Литве умер советский и литовский актер Арунас Сторпирштис. О смерти Арунаса Сторпирштиса сообщил его брат Гедиминас. Актеру было 68 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

//Общество

Депутат Франции Клод Госген: Когда Франция свободна - она с русскими

Депутат Франции Клод Госген: Когда Франция свободна - она с русскими

В канун официального визита Президента России Владимира Путина во Францию 11 ноября по случаю столетия окончания первой мировой войны корреспондент АН побеседовала с депутатами Национального Собрания Франции о том, чего политики Франции ждут от этого визита

//Общество

Латвия: лед тронулся, господа!

Латвия: лед тронулся, господа!

Итак, в латвийском Сейме, простите, «прорыв». Президент Латвии Раймонд Вейонис сообщил, что он доверяет формирование правительства Янису Бордансу. Президент призвал Борданса в течение 2-х недель – до 21 ноября – предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства.

//Общество

В Таджикистане спецназ подавил бунт заключенных в колонии, есть погибшие

В Таджикистане спецназ подавил бунт заключенных в колонии, есть погибшие

В Таджикистане спецназ подавил бунт заключенных в колонии, убиты 13 арестантов. Бунт произошел в колонии строгого режима в городе Худжанде Согдийской области на севере страны.

//Экономика

СМИ узнали о скрытом росте цен на бензин на АЗС через топливные карты

СМИ узнали о скрытом росте цен на бензин на АЗС через топливные карты

В условиях заморозки цен на топливо крупные нефтекомпании начали скрыто повышать розничные цены на АЗС. АЗС скрыто повышают цены на топливо для корпоративных клиентов за счет "сервисных сборов" за топливные карты.

//В мире

В Киеве раскрыли возможный «хорватский сценарий» покорения республик Донбасса

В Киеве раскрыли возможный «хорватский сценарий» покорения республик Донбасса

Киев должен реализовать «хорватский сценарий» возвращения неподконтрольных ему территорий, которые занимают ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил представитель правительства Украины Вадим Черныш.

//В мире

Экс-канцлер Германии Шредер: Крым придется признать российским

Экс-канцлер Германии Шредер: Крым придется признать российским

Крым, который принадлежал России, а в 1954 году был подарен советским лидером Никитой Хрущевым на тот момент советской Украине, придется признать российским, уверен бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

//Общество

На Кипре погибла туристка из России

На Кипре погибла туристка из России

На Кипре погибла туристка из России. Россиянку обнаружили в море в бессознательном состоянии недалеко от населенного пункта Киссонерга. Как пишут кипрские СМИ, 67-летнюю женщину госпитализировали.

//Новости СМИ2

//Политика

Военный эксперт назвал признаки начала ядерной войны России с США

Военный эксперт назвал признаки начала ядерной войны России с США

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков спрогнозировал начало ядерной войны России с США. По мнению эксперта, непосредственным признаком того, что Штаты будут готовы к удару, станет отзыв дипмиссии.

//Спорт

«ЦСКА» потерпел поражение от «Ромы» 1:2

«ЦСКА» потерпел поражение от «Ромы» 1:2

Ответный матч группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2018-2019 «ЦСКА» — «Рома» 7 ноября. Поединок состоялся на стадионе «Лужники» г. Москва. Игра началась позиционной атакой римлян.

//Здоровье

Минздрав назвал самые опасные болезни системы кровообращения

Минздрав назвал самые опасные болезни системы кровообращения

Главный кардиолог Минздрава по Северо-Западному, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Евгений Шляхто рассказал, какие болезни чаще всего приводят к летальному исходу.

//Говорят, что...

Поляки ужаснулись возможностям нашей армии

Поляки ужаснулись возможностям нашей армии

В Польше вышла книга, в которой описывается неминуемое и очень жестокое нападение России на эту страну. Она имеет характерное название – «Время обречённых» и призвана напугать поляков, чтобы они надеялись только на США. Но россиянам данное произведение интересно с другой стороны...

//Говорят, что...

Учёные посчитали рыбу и крабов в Охотском море

Учёные посчитали рыбу и крабов в Охотском море

Специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра впервые провели исследование Охотского моря на глубинах до 1000 м. Учёные собрали материалы о состоянии запасов промысловых рыб и беспозвоночных. Данные будут использованы для определения объёма вылова.

//Общество

На улицы российских городов вернулись молодежные группировки

На улицы российских городов вернулись молодежные группировки

Российские эксперты разных сфер бьют тревогу: на улицы российских городов снова возвращаются молодежные группировки. Бандитам нужна «свежая кровь», ОПГ активно рекрутируют молодежь, считают эксперты.

//Новости Redtram

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Россия – главный поставщик нефти в Китай. На очереди – газ

Россия – главный поставщик нефти в Китай. На очереди – газ

На фоне ужесточения Вашингтоном антироссийских санкций для Москвы становится важным вопрос надёжности покупателей российских нефти и газа. Дело в том, что сейчас ь американцы постараются нанести удар по нашему экспорту энергоносителей. Ясно, что самым надёжным импортёром является Китай

//live

«Порошенко войдет в историю как президент-раскольник»

«Порошенко войдет в историю как президент-раскольник»

Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви и ее представителям нечего делать на Украине, поэтому они должны покинуть страну и вернуться в Россию. Ситуацию комментирует член Совета Федерации Ольга КОВИТИДИ...

//Говорят, что...

Русские любят кошек сильнее всех в мире

Русские любят кошек сильнее всех в мире

Любопытные данные опубликовали западные эксперты, занимающиеся международной статистикой и маркетинговыми исследованиями. Они решили посчитать, в какой стране больше всего живёт домашних кошек. Оказалось – это Россия. Как минимум одну кошку или кота имеют 59% россиян.

//Здоровье

Как правильно лечить кашель?

Как правильно лечить кашель?

Кашель сам по себе – это не болезнь, а лишь симптом или рефлекс. Он возникает, если на слизистой оболочке дыхательных путей оказался инородный объект. Это может быть и пылинка, и опасная бактерия. Однако без помощи лекарства организму будет тяжело, а для самого больного – мучительно.

//Здоровье

Гриппа и ОРВИ можно избежать и без прививок

Гриппа и ОРВИ можно избежать и без прививок

ОРВИ относят к группе массовых заболеваний и составляют до 95% всей инфекционной патологии. Сезонные эпидемии продолжают оставаться серьёзной медицинской и социально-экономической проблемой для населения планеты.

//Здоровье

Деликатная проблема

Деликатная проблема

Одним из заболеваний, получивших широкое распространение в современном мире, является воспаление мочевого пузыря, или цистит. Он встречается и у мужчин, и у женщин. Женский пол более подвержен этому недугу. Причиной развития воспалительного процесса мочевого пузыря является инфекция.

//Спорт

Весь мир узнал о Далалояне

Весь мир узнал о Далалояне

На чемпионате мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян выиграл золото в личном многоборье. А ведь у мужской сборной России таких побед не было аж 19 лет! Артур родился в молдавской семье в Тирасполе. Но начал заниматься гимнастикой в 6 лет в Новосибирске, ходил в секции по дзюдо

//Спорт

Триумф Загитовой в Хельсинки

Триумф Загитовой в Хельсинки

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки россияне выступили достойно – взяли три золота. Это сделали Наталья Забияко и Александр Энберт в парах, Александра Степанова и Иван Букин в танцах, а также Алина Загитова у женщин  – одиночниц. Лучше всего об этом сказал Илья Авербух

//Спорт

Фетисов видел КХЛ иначе

Фетисов видел КХЛ иначе

Легендарный хоккеист, политик, орденоносец Вячеслав Фетисов дал интервью журналисту «АН» о состоянии дел в нашем спорте и морали в в обществе, о проекте КХЛ в начале нулевых, почему многие команды – на грани банкротства, и почему он ушёл с поста председателя совета директоров КХЛ.

//Армия

В России начали разработку перспективного стратегического бомбардировщика

В России начали разработку перспективного стратегического бомбардировщика

В России началась разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Работы находятся на особом контроле у президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

//Спорт

«Локомотив» отогнали в тупик

«Локомотив» отогнали в тупик

Матч, где чемпионам России как воздух была нужна победа, закончился для них разгромом – 1:4 от португальского «Порту». И потерей даже теоретических шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. ЮРИЙ Сёмин не привык впадать в уныние – слишком многое он повидал и пережил за свою карьеру.

//Спорт

«Спартак» – «Рейнджерс». В ожидании солнца

«Спартак» – «Рейнджерс». В ожидании солнца

Среди 3-х матчей Лиги Европы, в которых сыграют российские команды, к игре «Спартак» – «Рейнджерс» будет приковано особое внимание. Правда, самих спартаковцев оно наверняка не радует. У «Спартака » будет новый тренер – это ясно. Испанцу Раулю Рианчо очень хотелось бы стать главным.

//Спорт

Гончаренко против Семака. Спор на годы?

Гончаренко против Семака. Спор на годы?

Удивительно, но факт: две самые успешные российские футбольные команды ХХI века ЦСКА и «Зенит» уже 2 с лишним года не забивали друг другу! В воскресенье в главном матче ноября они постараются наверстать упущенное. Виктор Гончаренко побеждал «Спартак», «Локомотив», а вот «Зенит» – никак

//Шпионаж

Осеннее обострение

Осеннее обострение

Серия громких терактов произошла этой осенью. Сначала страну потряс расстрел в керченском техникуме. Потом прогремел взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске. Террористами оказались не пресловутые исламские боевики, а обычные молодые люди. Как остановить эту осеннюю волну террора?

//Общество

Троцкий и Сталин

Троцкий и Сталин

Борьба двух вождей Советской России определила судьбу не только крупных политиков и военачальников, а и страны в целом. "Не будь меня в 1917 году в Петербурге, – записывал в дневнике Лев Троцкий, – Октябрьская революция произошла бы – при условии наличности и руководства Ленина".

//Общество

Разломанный мир

Разломанный мир

«Русский мир». Это сочетание уже не первый год не сходит со страниц прессы, с уст разных экспертов, блогеров. Кто-то произносит эти слова с пафосом, кто-то с плохо скрываемой злобой. Но прежде чем появился «Русский мир», произошёл «Русский разлом». Об этом книга Юрия Сторчака.

//Общество

Сценарий пишут с «тёплым носом»

Сценарий пишут с «тёплым носом»

На состоявшемся в редакции «АН» круглом столе, посвящённом подвигу взвода пограничников Александра Романовского, было принято решение – фильму «Взвод» быть! Творческая группа готовится и спорит, ища ответы на на главный вопрос: как сделать настоящий фильм, который цеплял бы за душу?

//Общество

Не будем тратить время на эти игрища

Не будем тратить время на эти игрища

Актриса Мария ГОЛУБКИНА стала известна ещё в детстве благодаря своим звёздным родителям: Ларисе Голубкиной и Андрею Миронову. Впервые снялась в 16 лет в фильме «Ребро Адама», и сегодня на её счету около 40 фильмов: «Чокнутая», «Свадьба», «Соловей-разбойник», «Есенин», "Личный номер", Француз"

//Общество

Тёмные силы не дремлют

Тёмные силы не дремлют

Актёр Егор ПАЗЕНКО («Личный номер», «Настоятель», «1812: Уланская баллада») родился в Симферополе в актёрской семье, вырос в Киеве, где до сих пор живут его родители, окончил в Москве Школу-студию МХАТ. Политический конфликт между Киевом и Москвой затронул Егора больше, чем чем других.

//Город М

Наступить на проблему

Наступить на проблему

В фильме «Кейт и Лео» герой Хью Джекмана – британский аристократ – попадает из XIX века в XXI. Выгуливая собаку, он сталкивается с полицейским, который требует убрать за ней. Герой поражается: «Хотите сказать, существует закон, обязывающий джентльмена поднять собачьи экскременты?!»

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Плутоватые американские генетики – 2

Плутоватые американские генетики – 2

«Аргументы недели» продолжают публикацию статей, посвящённых цепочке научных открытий доктора биологических наук Валерия Зюганова, которая привела его к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс» (согласно ст. 25 ФЗ «О рекламе», «Леюрус Арктика плюс» не является лекарственным средством)

//Шоу-бизнес

Герой боевиков Михаил Пореченков удивил всех, став ведущим детской программы

Герой боевиков Михаил Пореченков удивил всех, став ведущим детской программы

Михаила Пореченкова зрители привыкли видеть в кино в образе крутого героя боевиков. Но 49-летнему актеру удалось удивить свих поклонников. Он стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши».

//Город М

«Тройка» завоюет не только столицу

«Тройка» завоюет не только столицу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что правительство РФ предварительно дало добро на то, чтобы вложить 120 млрд рублей на развитие Московского транспортного узла. Эти деньги рассчитаны до 2021 года. А потрачены они будут в том числе и на создание Московских центральных диаметров

//Общество

Анатолий Салуцкий: «Немой набат» – книга про то, что сейчас происходит

Анатолий Салуцкий: «Немой набат» – книга про то, что сейчас происходит

Анатолий Самуилович закончил работу над новым произведением о сегодняшнем дне России. Салуцкий пишет о том, чем живёт наша страна, это прослеживается по его библиографии: «Из России, с любовью» (2006), «Путин и Четвёртая Россия. Хватит ли Президенту твёрдости для «мягкой силы»?» (2012)

//Общество

Физиология боли

Физиология боли

Мы продолжаем, как и обещали, разговор с доктором БУБНОВСКИМ. Сергей Михайлович – автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Кинезитерапия – это не спорт, это лечение болевых синдромов с помощью специальных тренажёров. Чтобы это понять, надо знать физиологию боли.

//Культура

«Годунов»: смотр актёрских сил

«Годунов»: смотр актёрских сил

На канале «Россия-1» начался показ 16-серийного фильма «Годунов» о жизни и деятельности царя Бориса Годунова. Конечно, до окончания показа нельзя давать твёрдую оценку художественного качества этого произведения. Однако кое-какие выводы на основании первых впечатлений сделать возможно.

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