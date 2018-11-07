На улицы российских городов вернулись молодежные группировки

Российские эксперты разных сфер бьют тревогу: на улицы российских городов снова возвращаются молодежные группировки. Бандитам нужна «свежая кровь», ОПГ активно рекрутируют молодежь, считают эксперты.

Активизация ОПГ всегда начинается в депрессивных районах, поясняют эксперты. Сейчас они активизировались на Урале. И оттуда расползутся по всей стране. «Это неудивительно – в стране нет как таковой молодежной политики. Нормальной работы нет, зарплаты нищенские, цены постоянно растут – это приводит к глубочайшей депрессии. У молодежи нет легальной возможности высказывать свою точку зрения, не будучи записанным в экстремисты. У подростков, не принадлежащих к «элите», практически отсутствуют социальные лифты. ОПГ на всем этом играют, привлекая молодежь», - объяснил ситуацию общественник Константин Долинин в интервью URA.ru.

Эта тревожная тенденция наглядно демонстрирует, что российская молодежь все чаще считает очевидно бессмысленным легальный труд или бизнес. И предпочитает, как в Средние века или, далеко ходить не надо, «лихие 90-е», вооружиться и заниматься отбором чужой собственности, не оглядываясь на риск. При сохранении тенденции ситуация может выйти из-под контроля, но как этому противостоять – пока неясно.

При этом региональному бизнесу придется учитывать этот криминальный фактор в своих статьях расходов. А вслед за молодежными ОПГ вскоре может подтянуться и национальная преступность, анализирует ситуацию Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».