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Рекомендация - мобилизоваться

7 ноября 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Рекомендация - мобилизоваться

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко во вторник провел еженедельное планерное совещание, главной темой которого стал ход исполнения госпрограмм.

- Мы с вами рассматриваем итоги исполнения государственным программ по состоянию за 9 месяцев текущего года. Прошлый год для нас выдался напряженным – мы получили большое невыполнение, порядка 7 млрд. рублей, - заявил глава парламента, открывая совещание.

Спикер ЗСК отметил, что средства не были освоены, в том числе и из-за слабой организационно-управленческой работы: позднее заключение, либо незаключение контрактов, корректировка проектно-сметной документации, длительное принятие ведомственных правовых актов.

По оценке министра экономики Краснодарского края Александра Руппеля, за 9 месяцев 2018 года фактическое выполнение бюджетных программных назначений обеспечено на 96,3% от прогноза кассовых выплат.

Как отметил председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике краевого парламента Николай Кравченко, исполнение финансирования ниже среднего процента сложилось по 17 программам. Среди них «Комплексное развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»: исполнение финансирования на 1 октября – 620,6 млн рублей (11,8% от годовых лимитов и 68,1% от прогноза кассовых выплат за 9 месяцев текущего года).

«Мы полтора месяца назад обсуждали этот вопрос и помним, что из-за затягивания процедур согласований мы потеряли пару месяцев в реализации мероприятий программы, рекомендовали департаменту строительства мобилизоваться. Однако по итогам 9 месяцев ситуация слабо сдвинулась», - констатировал спикер ЗСК.

Как рассказал руководитель департамента строительства Краснодарского края Вадим Сергеев, после рекомендаций депутатов ведомство сделало соответствующие выводы.

«У нас есть уверенность, что исполнение программ на конец года будет на уровне 95%. Наблюдаются некоторые риски, но мы с ними работаем», - заверил Сергеев.

Депутаты отметили слабый ход освоения средств и по программе «Обеспечение безопасности населения». По данным регионального министерства экономики, в целом по программе финансирование исполнено на 61,3% от годовых лимитов и 86,8% от прогноза кассовых выплат. Однако по некоторым подпрограммам отмечено низкое освоение средств.

В частности, вызвало опасения депутатов исполнение подпрограммы «Профилактика терроризма в Краснодарском крае». Краевое министерство образования, науки и молодежной политики не освоило около 25 млн бюджетных средств. Исполнение программы составило 0%.

«Средства были выделены в начале года. Порядок предоставления субсидий вы должны были подготовить до 1 марта 2018 года. Чтобы движение

произошло, нужны какие-то грандиозные события?», - обратился к главе ведомства Елене Воробьевой председатель ЗСК.

По словам министра, неисполнение подпрограммы связано с тем, что поздно было проведено распределение средств. Однако, по данным на 1 ноября, отмечена положительная динамика в пределах 10%.

В завершении работы парламентарии приняли резолюцию, в которой дали рекомендации профильным комитетам ЗСК и министерствам по исправлению сложившейся ситуации.

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