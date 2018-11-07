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17 ланей выпустили в дикую природу

7 ноября 2018, 21:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

17 ланей выпустили в дикую природу

По поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко депутаты профильного комитета ЗСК совместно с министерством природных ресурсов региона продолжают работу по сохранению и восстановлению животного мира Кубани.

На территории государственного природного зоологического заказника «Средне-Лабинский» на этой неделе состоялся выпуск в дикую природу 17 особей лани европейской. В мероприятии приняли участие заместитель председателя краевого парламента Сергей Усенко, секретарь комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин, директор «Краснодаркрайохота» Иван Черноштанов, начальник отдела охотничьего надзора Минприроды Кубани Сергей Зенков. По словам специалистов, это событие стало важным этапом в восстановлении фауны в нашем регионе. Работа по сохранению биоресурсов в крае носит системный характер, с 2005 года на Кубани реализуется долгосрочная программа. Как известно, в период с 2009 по 2012 годы в крае вспыхнула эпидемия африканской чумы свиней, и численность популярного объекта охоты – дикого кабана была максимально снижена. В связи с этим возникла необходимость замещения в охотугодьях Кубани дикого кабана альтернативными видами копытных. Для этих целей была выбрана лань европейская. В мае 2015 года на Кубань были завезены 72 особи маточного поголовья этих лесных оленей. Животные хорошо адаптировались в новой среде и дают ежегодный приплод. На сегодняшний день в вольере уже 126 ланей. Хороший уход и охрана позволяют рассчитывать на дальнейшее увеличение численности лани и ее расселение на территории края. Секретарь комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин отметил, что Краснодарский край является одним из немногих субъектов Российской Федерации, где региональные власти проявляют реальную заботу о сохранении и восполнении ценных биоресурсов. Депутат также сказал, что профильный комитет краевого парламента будет и в дальнейшем проводить последовательную работу в сфере защиты окружающей среды, создавая и совершенствуя необходимую нормативную правовую базу.

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