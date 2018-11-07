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Погасить долги перед газоснабжающими организациями
7 ноября 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. Члены рабочей группы под руководством председателя комитета Владимира Чепеля обсудили проблемы взаимодействия и расчета за потребленные ресурсы между муниципальными теплоснабжающими организациями и газоснабжающими предприятиями.
В работе заседания приняли участие председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко, член профильного комитета ЗСК Вячеслав Сбитнев, представители министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов, администраций муниципальных образований края, муниципальных теплоэнергетических компаний и газоснабжающих предприятий, работающих в крае.
- В Законодательное Собрание поступило письмо от газовиков, в котором была обозначена проблема дебиторской задолженности теплоснабжающих предприятий края перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар. Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко поставил задачу перед нашим профильным комитетом разобраться в ситуации и принять конкретные решения, - озвучил цель встречи Владимир Чепель.
По словам Владимира Чепеля, на конец лета задолженность по просроченным платежам имели 20 муниципалитетов. Он обратился к начальнику управления реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Зауру Гукетлову с вопросом, как сейчас обстоят дела с погашением задолженности?
- На 18 сентября задолженность составляла 3 миллиарда 191 миллион рублей. К настоящему времени из списка должников ушли пять муниципалитетов. Они сократили общую сумму долгов на 66 миллионов рублей. У нас есть графики погашения задолженностей со всеми проблемными муниципалитетами, но не все их выполняют. Тем не менее мы не прекратили подачу энергоресурсов ни в один муниципальный социальный объект: школу, детский сад, больницу, – подчеркнул Заур Гукетлов.
Среди злостных неплательщиков, имеющих многомиллионные долги перед газовиками, были названы Крымский, Северский, Славянский, Темрюкский районы.
В ходе заседания прозвучал и анализ проблемы неплатежей и ситуации с дальнейшим развитием теплоснабжающих предприятий края в целом. Например, в некоторых территориях проходят процедуры банкротства, и счета, через которые проходят платежи, просто «заморожены».
«Нужно менять подходы в своей работе и правильно расставлять приоритеты, не допускать подобных вещей. А самое главное, необходимо выполнять федеральное и краевое законодательство. Тот же федеральный
закон № 261 от 2009 года – об энергосбережении – ясно говорит, что муниципалитеты ежегодно должны давать трёхпроцентную экономию по газу, воде, теплу. Это можно будет сделать только после установки приборов учета. Тогда и бюджетные средства будут эффективнее расходоваться, и будет конкретно видно, кто и за что платит. А у нас до сих пор не во всех котельных установлены такие приборы. При таком подходе ни о каком развитии нашего теплового хозяйства не может идти речи. Так дальше не может продолжаться, – подвел черту под обсуждением председатель профильного комитета ЗСК Владимир Чепель.
Итогом предметного разговора стало решение комитета поручить министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в десятидневный срок подготовить информацию в разрезе городов и районов края об установке приборов учета в котельных. Также на депутатском контроле остаётся выполнение графика погашения дебиторской задолженности муниципалитетами перед газовиками за поставленные энергоресурсы. Срыв в его выполнении и отсутствие приборов учета, по словам Владимира Чепеля, приведут к радикальным решениям в отношении конкретных руководителей.
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