Сотрудничество – на благо жителей Геленджика

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с председателем городской Думы Геленджика Михаилом Димитриевым.

Михаил Димитриев возглавляет депутатский корпус города-курорта около двух месяцев. В ходе встречи он рассказал о планах работы, отметив, что для их успешной реализации важно заручиться поддержкой коллег – депутатов Законодательного Собрания края. В целом, после сентябрьских выборов состав геленджикской Думы обновился почти на шестьдесят процентов. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что дальнейшее становление представительного органа Геленджика – серьезный процесс, и акцентировал внимание на необходимости парламентариев в первую очередь сконцентрироваться на наиболее значимых для жителей города вопросах.

- Перед вами отнюдь не простая задача – удержать, как минимум, ту высокую планку в работе, которая была поставлена предшественниками. Очередное свидетельство тому – второе место Геленджика в российском рейтинге городов с лучшими дорогами и парковками. В Геленджике очень многое сделано для благоустройства, но необходимо дальнейшее расширение возможностей города для его жителей и гостей, – сказал Юрий Бурлачко.

По словам Михаила Димитриева, именно на вопросы благоустройства территории, развития системы ЖКХ депутаты города-курорта нацелены в первую очередь.

- Мы выяснили, что у горожан все чаще возникает запрос на создание новых парков и зеленых зон возле жилых массивов. Эту и другие задачи будем решать, в том числе в рамках реализации партийных проектов совместно с депутатом ЗСК от Геленджика Т. Г. Рой, – рассказал Михаил Димитриев.

Также он с благодарностью отметил помощь депутатов краевого парламента в совершенствовании работы городской Думы: этой цели были посвящены специальные семинары, которые для геленджикских коллег провели первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко и председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.

Спикер ЗСК заверил, что межпарламентское взаимодействие будет продолжено в дальнейшем в рамках проводимых ЗСК дней муниципалитетов.

Кроме того Юрий Бурлачко нацелил геленджикских парламентариев на сотрудничество с органами исполнительной власти, необходимость находить взаимопонимание и действовать сообща на благо жителей города.