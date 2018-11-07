Лишь в 20% школ Крыма есть охрана, отвечающая требованиям безопасности

Лишь в 177 учебных заведениях Республики Крым из более чем 900, что составляет около 20 процентов от общего количества учреждений, присутствует охрана, отвечающая требованиям безопасности, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Госкомитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту РК Владимир БОБКОВ, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

По его словам, охрана есть в тех муниципалитетах, которые имеют дополнительные средства на эти цели. К их числу БОБКОВ отнес Симферополь.

«Здесь вступает в силу еще один непростой механизм – 44 ФЗ, когда при наличии средств нужно умудриться привлечь того, кто будет соответствовать элементарным требованиям, а не одному требованию дешевизны», – добавил он.

В остальных случаях на входах в учебные заведения сидят вахтеры, которые не могут выполнять охранные функции.

Решение ситуации БОБКОВ видит в выделении средств на охрану по общереспубликанской программе. Это, считает он, привлечет квалифицированных людей.

«Это структуры в том числе Росгвардии, я здесь поддерживаю позицию и главы республики, и главы парламента. Это единственный путь», – добавил глава комитета.