В Крыму предложили обязать отправлять несовершеннолетних детей к психологам
7 ноября 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
Родителей необходимо обязать отправлять своих несовершеннолетних детей к психологу или наркологу, пишут «Аргументы недели-Крым».
Такое мнение на пресс-конференции выразила детский омбудсмен Крыма Ирина КЛЮЕВА, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
По ее словам, к омбудсмену обращаются родители, недовольные тем, что педагоги рекомендуют обследовать их детей у психолога.
КЛЮЕВА заявила, что «когда-то это (отказ от прохождения психолога, – ред.) было правом родителей и несовершеннолетних». Сегодня же, считает детский омбудсмен, если вовремя не получить необходимую информацию о том, что происходит в голове у человека, может пострадать большое количество людей, которые окружают его.
«На сегодняшний день будет правильно, если мы исключим такую добровольность и обяжем родителей обеспечить такие комиссии», – добавила КЛЮЕВА.
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