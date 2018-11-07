В Крыму предложили обязать отправлять несовершеннолетних детей к психологам

Родителей необходимо обязать отправлять своих несовершеннолетних детей к психологу или наркологу, пишут «Аргументы недели-Крым».

Такое мнение на пресс-конференции выразила детский омбудсмен Крыма Ирина КЛЮЕВА, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

По ее словам, к омбудсмену обращаются родители, недовольные тем, что педагоги рекомендуют обследовать их детей у психолога.

КЛЮЕВА заявила, что «когда-то это (отказ от прохождения психолога, – ред.) было правом родителей и несовершеннолетних». Сегодня же, считает детский омбудсмен, если вовремя не получить необходимую информацию о том, что происходит в голове у человека, может пострадать большое количество людей, которые окружают его.

«На сегодняшний день будет правильно, если мы исключим такую добровольность и обяжем родителей обеспечить такие комиссии», – добавила КЛЮЕВА.