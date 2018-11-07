Вместо байкера Хирурга в Севастополе теперь рыба хирург

Еще в сентябре в Балаклавской бухте рыбаки выловили уникальную рыбку – хирурга. В Черном море такие не водятся – только в Средиземном, у африканских берегов, а также в Тихом, Индийском, Атлантическом океанах, пишут «Аргументы недели-Крым».

Рыбаки понятия не имели, что же делать с уникальной находкой, и решили обратиться за помощью к специалистам севастопольского Аквариума. Там в подводном обитателе сразу же узнали редчайшую рыбу из семейства хирурговых.

«Балаклавские рыбаки поймали ядовитую рыбу, - рассказал съемочной группе телеканала НТС Александр БОЛТАЧЕВ, глава отдела планктона Института морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского Российской академии наук. –С 2010 года она в массовом количестве начала встречаться в Средиземном море. Судя по всему, оттуда хирург самостоятельно проник к нам, к берегам Черного моря».

По словам ученого, основная особенность такой рыбы заключается в яркой изменчивой окраске. Например, когда рыбаки привезли рыбу в Аквариум, она имела так называемую «стрессовую» окраску – темно-коричневую, с синими полосами и пятнами.

«Когда хирург в спокойном состоянии – он имеет нежно-голубой цвет», - пояснил БОЛТАЧЕВ.

Отметим, что полюбоваться редкой рыбкой севастопольцы и гости города могут уже сегодня – она уже ждет гостей в Аквариуме.