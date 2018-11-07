На обеспечение безопасности детских учреждений Крыма требуются миллиарды рублей

На обеспечение учебных заведений Республики Крым обязательными мерами безопасности нужен не один миллиард рублей. Только на установку ограждений в школах и детсадах, где они до сих пор отсутствуют, необходимо 2 миллиарда, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Госкомитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту РК Владимир БОБКОВ, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

По его словам, в Крыму все еще есть не только школы, но и детские сады, территория которых не ограждена. По расчетам, на эти цели уйдет около 2 миллиардов рублей.

«Ограждения – не попытка скрыть детей от общества, это элемент элементарной безопасности», – заявил БОБКОВ.

При этом глава комитета отметил, что перед тем, как начнется выделение средств на установку ограждений, нужно завершить оформление земель под каждым учебным заведением. Сегодня работа или не ведется вовсе, или же ведется очень медленно, а причиной является отсутствие средств у муниципалитетов, на которые возложены эти обязанности.

«Нужно находить механизм «спуска» этих средств (на уровень местных бюджетов, – ред.) и эту работу выполнять», – заметил он.

Средства нужны и на оснащение учебных заведений системой видеонаблюдения. БОБКОВ отметил, что сегодня ситуация с установкой камер в школах и детсадах позитивнее, чем в 2014 году.

«Сегодня мы преодолели экватор в этом вопросе, и просчеты министерства показывают, что более чем за 300 миллионов рублей этот вопрос будет решен в комплексе», – заявил он.

Относительно хорошо, по словам БОБКОВА, обстоят дела с тревожными кнопками. Он затруднился назвать сумму, необходимую на их установку, но отметил, что есть возможность выполнить эту работу в ближайшие годы.

Дополнительные деньги нужны на привлечение к охране учебных заведений тех людей, организации или ведомства, которые обладают необходимой квалификацией. Глава комитета добавил, что поддерживает позицию главы Крыма и спикера парламента, что охранять школы и детсады должны бойцы Росгвардии.

Вопрос безопасности учебных учреждений встал после нападения на Керченский политехнический колледж. Днем 17 октября там произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.