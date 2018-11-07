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Житомирские десантники не смогли решить, кто пойдет за новой бутылкой самогона

7 ноября 2018, 16:34 [«Аргументы Недели», Юрий КРАМАРЕНКО ]

Житомирские десантники не смогли решить, кто пойдет за новой бутылкой самогона

В формируемый Министерством Обороны 132 отдельный разведбатальон в селе Озерное Житомирской области от десантников 135-го батальона был послан взвод для охраны территории. Но это на бумаге и в головах командиров. На деле присланные парни почувствовали себя слишком свободными и забили на поставленные им задачи.

Практически по приезду четверо из приехавшей "бригады" (Вовкотруб А.И., Баталов Д.А., Войнов И.В. и Левченко О.С.) разузнали расположение местных разливаек, где 25 октября благополучно приобрели литр самогона. Употрелять решили по классике – в каптерке.

Посиделки ушли за полночь, когда среди военнослужащих возник разговор о том, кто пойдет за добавкой. Трое хотели, чтобы пошел Вовкотруб, но у него было другое мнение. Вычислив главного зачинщика идеи "послать его за самогонкой", он накинулся на Левченко. Оставшиеся поначалу в стороне Баталов и Войнов вступились за Левченко и отправили Вовкотруба в нокаут несколькими ударами по лицу.

По приказу прибывшего в каптерку командира роты все четверо отправились в Житомирский наркодиспенсер, где опьянение каждого было зафиксировано на бумаге. Получившего больше всех Вовкотруба затем отвезли в военный госпиталь, где карточку дополнили диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом носа", так что ближайшие недели он проведет в травматическом отделении, где пообщается не только с соседями по палате, но и с представителями военной прокуратуры. Впрочем, поговорят с ними и его собутыльники.

 

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