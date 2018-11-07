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СКР проверит сведения о нецелевом расходовании 131 млн руб Ольгой Глацких
7 ноября 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет Российской Федерации организовал доследственную проверку в Екатеринбурге по информации СМИ о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств одной из структур, возглавляемых директором департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких.
В 2018 году 131 млн рублей были выделены на реализацию проектов по поддержке талантливой молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков.
Издание URA.RU отметило, что на каждого "таланта" в течение одной смены будет израсходовано 163 тысячи 750 рублей, и на эти деньги можно много чего сделать.
По данным СКР, три смены проходили в екатеринбургском бизнес-отеле "Панорама", аффилированном с одним из депутатов регионального Законодательного собрания. В связи появились вопросы, почему мероприятия с молодежью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм.
По данным СКР, в 2017 году в этом же отеле в Екатеринбурге были проведены четыре совещания с представителями муниципалитетов и семинар по взаимодействию с рабочей молодежью.
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