Полкило запрещенных веществ нашли у молодого человека в Кашире

Как передает пресс-служба областного главка МВД, более пятисот граммов мефедрона нашли полицейские у 25-летнего жителя Калининградской области на трассе в подмосковной Кашире.

Автомобиль, за рулем которого находился молодой человек, остановили на 111-м километре трассы М-4 «Дон», пишет сайт Подмосковье сегодня.

Во внутреннем кармане его куртки полицейские обнаружили четыре свертка из полимерной ленты с порошкообразным веществом.

Также, как сообщает ОТР с ссылкой на региональное МВД, в одной из больниц Ростовской области пациенты прямо в палатах изготавливали и употребляли наркотики.

Как передает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу полиции, в Слюдянке полицейские задержали 140 кг нелегальных морепродуктов. Чёрную и красную икру и клешни краба пытались провезти из Владивостока в Москву.