Полкило запрещенных веществ нашли у молодого человека в Кашире
7 ноября 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Как передает пресс-служба областного главка МВД, более пятисот граммов мефедрона нашли полицейские у 25-летнего жителя Калининградской области на трассе в подмосковной Кашире.
Автомобиль, за рулем которого находился молодой человек, остановили на 111-м километре трассы М-4 «Дон», пишет сайт Подмосковье сегодня.
Во внутреннем кармане его куртки полицейские обнаружили четыре свертка из полимерной ленты с порошкообразным веществом.
Также, как сообщает ОТР с ссылкой на региональное МВД, в одной из больниц Ростовской области пациенты прямо в палатах изготавливали и употребляли наркотики.
Как передает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу полиции, в Слюдянке полицейские задержали 140 кг нелегальных морепродуктов. Чёрную и красную икру и клешни краба пытались провезти из Владивостока в Москву.
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