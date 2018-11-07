«В Контакте» признала Севастополь и Крым украинскими
7 ноября 2018, 15:29 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
В строке поиска популярной российской социальной сети Севастополь и Симферополь закреплены в списке украинских городов. О том, что Севастополь и Симферополь являются украинским по версии «В контакте», человек узнает, находясь в Крыму либо на Донбассе. Об этом корреспондент АН узнал, когда попытался найти страничку жителя Севастополя.
Поиск Севастополя среди городов в России выдал два результата: станица Севастопольская в Адыгее и село Севастополь в Калужской области. Являющийся регионом России город Севастополь, вместе со столицей Крыма Симферополем, оказался в списке городов Украины.
В адрес владельца соцсети «В контакте» направлен запрос с просьбой пояснить позицию компании относительно территориальной принадлежности Севастополя и Симферополя.
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