«В Контакте» признала Севастополь и Крым украинскими

В строке поиска популярной российской социальной сети Севастополь и Симферополь закреплены в списке украинских городов. О том, что Севастополь и Симферополь являются украинским по версии «В контакте», человек узнает, находясь в Крыму либо на Донбассе. Об этом корреспондент АН узнал, когда попытался найти страничку жителя Севастополя.

Поиск Севастополя среди городов в России выдал два результата: станица Севастопольская в Адыгее и село Севастополь в Калужской области. Являющийся регионом России город Севастополь, вместе со столицей Крыма Симферополем, оказался в списке городов Украины.

В адрес владельца соцсети «В контакте» направлен запрос с просьбой пояснить позицию компании относительно территориальной принадлежности Севастополя и Симферополя.