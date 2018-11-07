В Бронницах женщина сбила трех подростков

Женщина за рулем иномарки после столкновения с другим автомобилем сбила трех подростков, которые шли по дороге.

«Женщина, которая врезалась в ребят, перепутала газ с тормозом. Удар был такой силы, что подростки аж отлетели. Потом женщина-водитель подошла к ним, сказала: «Извините, ребята» и сразу: «Ой, машину разбила, как жалко». Ей около 35 лет, разговаривала с акцентом», – рассказал очевидец. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Мама одного из пострадавших рассказала, что у ее сына черепно-мозговая травма.

Также, как пишет интернет-журнал Мои года с ссылкой на "Росбалт", в Москве был задержан пенсионер, который сбил 53-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.