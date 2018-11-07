Заместитель мэра Сочи Эдуард Волков подал в отставку

Заместитель мэра Сочи Эдуард Волков увольняется. В городской администрации сообщили, что Волков подал в отставку по собственному желанию, написал заявление «в связи с переходом на другое место работы».

В администрации черноморского города он курировал блок организационно-кадровых вопросов, - передает РБК.

Ранее Краснодарский суд арестовал заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера, который подозревается в превышении должностных полномочий. В его офисе, а также в офисах директора МУП «Водоканал» Сочи Сергея Винарского и руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова прошли обыски.

В середине октября Басманный суд на два месяца арестовал бывшего первого заместителя главы Сочи Сергея Юрина. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере.