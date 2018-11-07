В Харькове пьяный священник на джипе разгромил кладбище
7 ноября 2018, 14:05 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Внедорожник уже снес несколько памятных плит на могилах, пытается проехать дальше, но у него это не получается. В конце концов в ситуацию вмешивается автор видео. Он кричит: «Хорош! Дед! Ты че творишь?!»
То ли из-за мотивирующих окриков, то ли из-за понимания недостижимости цели проехать дальше, из машины выходит священнослужитель. Он разводит руками и сокрушается.
Видео с заголовком «ПЬЯНЫЙ БАТЮШКА ТРОЩИТ МОГИЛЫ! Харьков» уже стало поводом для скандала. Его процитировало украинское телевидение. Комментаторы распознали в нем протоирея Харьковской епархии. А журналисты сообщили о заведении уголовного дела против священника.
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