В Харькове пьяный священник на джипе разгромил кладбище

Внедорожник уже снес несколько памятных плит на могилах, пытается проехать дальше, но у него это не получается. В конце концов в ситуацию вмешивается автор видео. Он кричит: «Хорош! Дед! Ты че творишь?!»

То ли из-за мотивирующих окриков, то ли из-за понимания недостижимости цели проехать дальше, из машины выходит священнослужитель. Он разводит руками и сокрушается.

Видео с заголовком «ПЬЯНЫЙ БАТЮШКА ТРОЩИТ МОГИЛЫ! Харьков» уже стало поводом для скандала. Его процитировало украинское телевидение. Комментаторы распознали в нем протоирея Харьковской епархии. А журналисты сообщили о заведении уголовного дела против священника.