Украинские СМИ пытаются раскачать ситуацию в ДНР перед выборами
7 ноября 2018, 12:57 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
«В Донецке все печально», — объявили украинские СМИ. И пообещали рассказать о жизни в Донецке. Обещанного рассказа о жизни в предвыборном Донецке у украинских журналистов не получилось. Получился фейк, в котором всех заставляют явиться на выборы.
На самом деле, в Донецке всех приглашают, а не заставляют прийти на выборы. Это обычная предвыборная практика. На Украине в марте следующего года тоже грядут выборы, и там будут агитировать прийти на них точно так же, как в Донецке.
Никаких фактов печальности жизни украинские СМИ не приводят. О самой жизни на Донбассе тоже не рассказывают. На самом деле тут обычная жизнь в эпоху перемен.
Отличие от жизни в другое время, сейчас в Донецке кипит предвыборная жизнь. По всему городу развешены плакаты, которые обещают республике мир и развитие. В интернет-пространстве развернулась политическая возня.
В парламенте официального Донецка принимают законы, облегчающие жизнь рядовым гражданам. Оппозиционные силы их тоже приписывают предвыборной гонке. Так или иначе, но законы эти принимаются. И жизнь людям они реально облегчают. А обратной силы закон не имеет.
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