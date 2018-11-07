Защитник подозреваемого в групповом изнасиловании в Уфе сообщил о 3 женщинах
Адвокат: обвинения заслуженных работников МВД в изнасиловании преждевременны
7 ноября 2018, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]
Опытный башкирский адвокат Аслям Халиков рассказал, что в кабинете, где уфимские полицейские изнасиловали 23-летнюю коллегу-дознавателя, находились три женщины. По словам адвоката, там было три женщины. "И это, в моих представлениях, исключает нападение", - пояснил представитель задержанного Эдуарда Матвеева.
Аслям Халиков призвал не делать поспешных выводов, не дожидаясь подробного разбора показаний потерпевшей и итогов судебно-медицинской экспертизы. "Нынешние обвинения заслуженных работников МВД преждевременны. Из общих информационных источников мы видим, что было совместное употребление спиртных напитков. Не сказать, что это положительный фактор", — цитирует Халикова "Комсомольская правда".
История с изнасилованной 23-летней дознавателем МВД Башкирии ее колегами получила широкий общественный резонанс.
По словам адвоката, сейчас доказательства обвинения весьма неоднозначные, но он пока не может раскрывать подробности.
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