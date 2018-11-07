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Россию признали беззащитной в ядерной войне с Америкой после ее отказа от ДРСМД
7 ноября 2018, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
Отказ Вашингтона от Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности будет иметь опасные последствия для национальной безопасности Российской Федерации. Таково мнение отечественного академика Алексея Арбатова, которым он поделился с представителями прессы.
Эксперт предрек, что после выхода американской стороны из соглашения ракеты США приблизятся к центральным регионам России на тысячу километров. Это поставит крест на системе ответно-встречного удара, лежащей в основе российской стратегии ядерного сдерживания. Если Соединенные Штаты решат атаковать РФ, ее военные не успеют отреагировать, отметил Арбатов в разговоре с корреспондентом издания «Звезда».
Ранее СМИ процитировали заявление бывшего израильского разведчика Якова Кедми, который рассказал, что воссоединение России с Крымом предотвратило переброску на полуостров крылатых ракет США.
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