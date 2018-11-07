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Какие продукты могут взбодрить нас не хуже кофе
7 ноября 2018, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Принято считать, что кофе - самое лучшее, что может взбодрить нас по утрам. Оказывается, есть альтернатива. Раскрыты 10 продуктов, благодаря которым человек может пополнить силы и активно заняться запланированными делами.
Обычно кофе пьют утром, чтобы легче было проснуться. Альтернативой кофе по утром может стать кусочек черного шоколады, протеиновый коктейль или йогурт, сок из граната, щепотка красного перца, орехи, каша, шпинат, цельнозерновой хлеб, пророщенная пшеница, ягоды. Можно заранее подумать - какой полезный завтрак приготовить и включить продукты из ТОП-10 для бодрости, - сообщается на сайте zpravda.ru.
1. Черный шоколад разбудит гормон радости, и день покажется прекрасным.
2. Протеиновый коктейль или йогурт добавит силу организму и заряд бодрости.
3. Гранатовый сок насыщен витаминами и антиоксидантами.
4. Красный перец можно добавить в яичницу или омлет. И так ускорить метаболизм.
5. Орехи богаты витаминами группы В и магнием. Небольшая порция поможет сохранить нервы, не поправиться и быть энергичным и с хорошим настроением целый день.
6. Каши являются поставщиком полезной клетчатки. После порции каши сил прибывится и спать не захочется.
7. Полезные свойства шпината знают все. Несколькими листочками можно украсить любое утренне блюдо. И полезно, и вкусно, и красиво.
8. Клетчатка из цельнозернового хлеба зарядит вас энергией.
9. Пророщенная пшеница является источником энергии и силы.
10. Ягоды считаются одним из самых полезных продуктов из-за содержания большого количества антиоксидантов. Здоровая еда - основа нашего здоровья, бодрости и сил.
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