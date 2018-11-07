Глава ФСБ рассказал, что препятствует борьбе с терроризмом
7 ноября 2018, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
Глава ФСБ РФ Александр Бортников рассказал, что мешает пресечению терроризма. Об этом он сообщил в рамках открытия совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.
По словам Бортникова, деятельность некоторых государств в сфере депортации террористов в третьи страны нередко не позволяет пресекать действия иностранных боевиков.
Как сообщает в среду, 7 ноября, РИА "Новости", ссылаясь на заявление директора ФСБ, в законодательстве целого ряда стран прописана именно процедура депортации членов террористических группировок, а не их выдача сотрудникам правоохранительных органов.
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