Эксперт поддержал разрешение онлайн-торговли алкоголем и лекарствами
7 ноября 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]
Продажу лекарств, алкоголя, табака и ювелирных изделий в интернете для всех стран Евразийского экономического союза возможно разрешат с 2019 года. Об этом сообщает РБК.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ поддержал эту идею, пишет НСН.
«Сейчас одно-единственное препятствие – это законодательство. Если это препятствие будет снято, я думаю, что очень быстро наладится такая торговля. Честно говоря, я не предвижу проблем в связи с этим. Единственное – это возраст покупателя. При приобретении в магазине алкоголя кассир проверяет паспорт. Здесь будет то же самое требование сохранено. Будет нести ответственность тот, кто доставляет купленный алкоголь несовершеннолетним», - отметил Шелищ.
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