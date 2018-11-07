Эксперт поддержал разрешение онлайн-торговли алкоголем и лекарствами

Продажу лекарств, алкоголя, табака и ювелирных изделий в интернете для всех стран Евразийского экономического союза возможно разрешат с 2019 года. Об этом сообщает РБК.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ поддержал эту идею, пишет НСН.

«Сейчас одно-единственное препятствие – это законодательство. Если это препятствие будет снято, я думаю, что очень быстро наладится такая торговля. Честно говоря, я не предвижу проблем в связи с этим. Единственное – это возраст покупателя. При приобретении в магазине алкоголя кассир проверяет паспорт. Здесь будет то же самое требование сохранено. Будет нести ответственность тот, кто доставляет купленный алкоголь несовершеннолетним», - отметил Шелищ.