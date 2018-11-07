ФСБ пресекла теракты с использованием беспилотников на чемпионате мира

Директор ФСБ России Александр Бортников утром в среду, 7 ноября, сообщил что сотрудникам службы удалось сорвать теракты с применением беспилотников во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Бортников в рамках открытия совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов отметил, что были приняты меры для установления и пресечения попыток использования террористами беспилотных летательных аппаратов. Глава ФСБ, однако, не предоставил никаких дополнительных деталей.

По мнению Александра Бортникова, бесконтрольное распространение БПЛА может привести к их использованию с целью атак. Именно поэтому следует разработать основы нормативно-правового регулирования процесса применения дронов, передает РИА "Новости".