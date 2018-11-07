Компания Boeing предупредит авиакомпании об опасности новых самолетов 737 Max

Компания Boeing намерена предупредить авиакомпании о риске возникновения аварии на новых самолетах 737 Max. Bloomberg со ссылкой на источники информирует, что из-за ошибочных показателей системы мониторинга полета самолеты Boeing 737 Max могут сорваться в крутое пике.

На борту Boeing 737, упавшего после вылета из Джакарты, находилось 189 человек

Предупреждение основано на предварительных результатах исследования аварии с участием нового самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии. Выяснилось, что Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос, когда возможен срыв потока.

Компания Boeing направит уточнения для пилотов, как действовать, чтобы избежать аварии, - сообщает Лента.ру.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг, пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. Экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. Эксперты отметили, что самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету.

В результате авиакатастрофы погибли 189 человек.