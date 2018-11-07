Озвучена причина невозможности военного столкновения России и Украины на Азове

Вооруженный конфликт Российской Федерации и Украины в Азовском море невозможен. Такую точку зрения на страницах интернет-СМИ высказал отечественный военный эксперт Виктор Баранец.

Аналитик полагает, что Киев не пойдет на развязывание боевых действий, так как имеющиеся в распоряжении украинских ВМС силы не позволяют рассчитывать на успех в противостоянии. Согласно сведениям Баранца, группировка Украины на Азове состоит в основном из катеров. При этом большинство из них могут патрулировать лишь прибрежную зону. Эксперт отметил в своем материале, опубликованном на kp.ru, что столкновение с российским флотом закончилось бы для киевских судов плачевно.

Ранее сообщалось, что политолог Андрей Мишин заподозрил власти Украины в намерении заманить РФ в «ловушку» в Азовском море с целью получения повода для введения сил НАТО в акваторию.