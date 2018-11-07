Общественники будут искать участников теневого рынка пива среди фирм-фантомов

В октябре по заявлению НРОО «Общественный контроль» возбуждено административное дело за торговлю неучтенным пивом. Волонтеры утверждают, что в сотрудничестве с контролирующими органами нашли способ борьбы с теневым оборотом напитка.

НРОО «Общественный контроль» начала серию рейдов по пивным точкам осенью прошлого года, откликнувшись на жалобы новосибирцев на нарушения порядка посетителей «разливух». Занявшись вопросом, волонтеры обнаружили, что там не только нарушают покой жителей микрорайонов, но и царит контрафакт, что наносит серьезный ущерб бюджету.

Проводя проверку по одному из сообщений, в октябре этого года, инспекторами МРУ Росалкогольрегулирования были выявлены «лица, осуществляющие продажу алкогольной продукции (пива) без фиксации информации об обороте этой продукции в системе ЕГАИС». Это является административным нарушением (ст. 14.19 КоАП РФ) и предусматривает штраф 100-200 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Президент «Общественного контроля» Иван Конобеев считает это дело принципиальным. «Мы обратили внимание контролирующего органа на факты участия в обороте подакцизного товара несуществующих фирм — ликвидированных или «фантомных», – говорит он. – Теперь наши волонтеры будут требовать в магазинах товарные накладные на самые дешевые позиции в ассортименте и, я уверен, в большинстве случаев мы будем выявлять новые каналы поступления контрафакта в торговлю».

Фото: ru.best-wallpaper.net