Синоптики сообщили, когда в Москве выпадет первый снег

Утром в среду, 7 ноября, синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег. Согласно последней информации, зима в этом году придет в город примерно на 10 дней позже климатической нормы.

Метеорологи полагают, что снег в столице выпадет не раньше 17−20 ноября, а до этого в Москве будет довольно сухая погода с минимальным количеством осадков, передает "Свободная пресса".

Специалисты полагают, что снег ляжет "как положено" лишь к 28 ноября. Синоптики также призывают москвичей не ждать гигантских сугробов – снежный покров к концу месяца составит всего несколько сантиметров, передает "Eg.ru".

Ранее сообщалось, что зимы пока "даже не видно на горизонте".