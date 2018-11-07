Синоптики сообщили, когда в Москве выпадет первый снег
7 ноября 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в среду, 7 ноября, синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег. Согласно последней информации, зима в этом году придет в город примерно на 10 дней позже климатической нормы.
Метеорологи полагают, что снег в столице выпадет не раньше 17−20 ноября, а до этого в Москве будет довольно сухая погода с минимальным количеством осадков, передает "Свободная пресса".
Специалисты полагают, что снег ляжет "как положено" лишь к 28 ноября. Синоптики также призывают москвичей не ждать гигантских сугробов – снежный покров к концу месяца составит всего несколько сантиметров, передает "Eg.ru".
Ранее сообщалось, что зимы пока "даже не видно на горизонте".
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