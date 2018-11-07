Экс-разведчик рассказал о срыве Россией переброски в Крым крылатых ракет США

Соединенные Штаты намеревались разместить в Крыму свои ракеты, однако эти планы сорвала Россия, присоединившая полуостров. Такое заявление сделал эксперт, бывший израильский разведчик Яков Кедми.

По словам аналитика, после государственного переворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года, в Крыму, который на тот момент входил в состав Украины, должны были появиться американские корабли с крылатыми ракетами «Томагавк». В случае реализации данного сценария США получили бы возможность простреливать территорию РФ вплоть до Сибири.

Замысел американцев не воплотился в жизнь из-за Российской Федерации, которая присоединила полуостров, процитировало Якова Кедми ФБА «Экономика сегодня».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Игорь Коротченко назвал свидетельство усиленной подготовки НАТО к войне с Москвой.