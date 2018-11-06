В Москве состоялось чествование ветеранов органов внутренних дел

В Москве прошёл торжественный прием ветеранов, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. На мероприятие были приглашены ветераны центрального аппарата МВД России и руководители крупнейших ветеранских организаций органов внутренних дел из 21 региона РФ. Все эти люди имеют непростую судьбу и героическую биографию.

Так, например, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Чукотского автономного округа подполковник юстиции в отставке Нина Щур рассказала свою историю. «Помню, как семья не пускала работать в милицию. Старший брат говорил: «Тебя никто замуж не возьмет». Мама хотела, чтобы я была учительницей. В итоге я всё равно поступила по-своему. Окончила школу милиции. По комсомольской путевке поехала на Крайний Север. Семья, конечно, потом смирилась с моим выбором. В 20 лет я стала первой женщиной-офицером милиции на Чукотке», – поделилась Щур.

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Липецкой области полковник милиции в отставке Григорий Душкин за 20 лет службы прошел путь от милиционера отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции до командира отряда милиции особого назначения при УВД Липецкой области. Он неоднократно выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона и в итоге был награжден Орденом Мужества. «Конечно, сложно было совмещать работу и семью. Хотя профессию себе сами выбираем. Командировки ежегодные. Все связаны с риском. Когда у тебя руководящая должность, понимаешь, что несешь ответственность за здоровье и жизнь других людей», – рассказал Григорий Душкин.

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Тульской области полковник милиции в отставке Виктор Прокофьев начинал службу в должности участкового инспектора милиции. Позже руководил оперативной работой в УВД Тульской области, а затем был начальником отдела по раскрытию умышленных убийств в ГУУР МВД России. «Сотрудник МВД – это неравнодушный к чужим бедам человек, обладающий стрессоустойчивостью, – рассказывает Прокофьев. – Я родился в семье военных, не понаслышке знаю, что такое служба. Жена воспитывалась в таких же условиях, поэтому всегда с пониманием относилась к моей работе. Если приходилось задерживаться, супруга просила предупреждать. И так происходило на протяжении 35 лет. Поменять профессию никогда не хотел, хотя за это время я многое увидел».

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поздравил ветеранов с наступающим праздником и поблагодарил за их работу. При этом он напомнил, что прошло 300 лет со дня образования российской полиции. «Каждый из вас внес большой вклад в те результаты, которые мы имеем сегодня. Это и снижение преступности и подготовка квалифицированных полицейских кадров. Министерство внутренних дел, в свою очередь, делает все, чтобы улучшать социальную защищенность наших ветеранов», – заключил Колокольцев.