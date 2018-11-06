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В Волгоградской области предложили кормить первоклассников бесплатно
6 ноября 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил обеспечить всех первоклассников бесплатными школьными завтраками. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации региона.
Такую поддержку родители первоклашек будут получать уже с 1 января 2019 года. Пока же глава области поручил своим заместителям предусмотреть финансовые расходы в бюджете, пишет РИА Новости.
Глава комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов в регпарламенте Татьяна Бухтина считает, что данная инициатива губернатора упростит процесс социализации и адаптации детей.
Очевидно, что и с финансовой точки зрения подобное решение станет некоторым подспорьем всем семьям Волгоградского региона, в которых есть, в том числе, дети младшего школьного возраста, добавила Бухтина.
Напомним, губернаторские выборы запланированы на сентябрь будущего года. По информации издания "Блокнот Волгограда", в общей сложности на завтрак и обед школьника инициативой предусмотрено 35 рублей.
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