В Сергиевом Посаде нашли подпольный цех по производству минералки

Как сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России, подпольный цех по производству минералки обнаружили правоохранительные органы в Сергиевом Посаде.

Удалось узнать то, что цех работал четыре месяца. Контрафактная продукция распространялась по территории Московской области. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Полицейские нашли и изъяли свыше пяти тысяч литровых бутылок с контрафактной минеральной водой.