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В Сергиевом Посаде нашли подпольный цех по производству минералки
6 ноября 2018, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России, подпольный цех по производству минералки обнаружили правоохранительные органы в Сергиевом Посаде.
Удалось узнать то, что цех работал четыре месяца. Контрафактная продукция распространялась по территории Московской области. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Полицейские нашли и изъяли свыше пяти тысяч литровых бутылок с контрафактной минеральной водой.
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