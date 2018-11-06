Золотая молодежь развлекается. Сына топ-менедже Лукойла обвинили в изнасиловании

Руслан Шамсуаров - сын вице-президента "Лукойл" снова угодил в криминальную хронику. На сей раз молодого человека обвиняют уже не в гонках по улица Москвы, а в изнасиловании.

23-летняя Вероника Максимова заявила, что молодой человек у себя в квартире набросился на нее, изнасиловал, а затем не хотел отпускать домой. Девушка написала заявление в полицию и намерена добиться справедливости. Вот только Шамсуаров утверждает, что секс был добровольным.

Более того, Руслан рассказал, что девушка занимается эскортом и намекала, что нуждается в материальной помощи. Когда парень отказался давать деньги, она, якобы, начала звонить своей матери и утверждать, что он ее не выпускает, после чего он выхватил телефон и сказал в трубку, что та может идти, куда хочет, пишет издание «СПИД – Инфо».

Возможно все так и было, но уж больно репутация у мажора подмоченная и доверять ему теперь трудно. Напомним, в мае 2016 года представители золотой молодежи устроили гонки на Gelandewagen, и возмутили своим наглым поведение общественность. Когда полиция догоняла компанию распоясавшихся бездельников, они транслировали погоню Periscope, откровенно смеялись, веселились и оскорбляли сотрудников ДПС, поскольку считали, что им за это ничего не будет.

Тогда суд приговорил Руслана Шамсуарова. к 300 часам обязательных работ, но, видимо, уроков никаких молодой человек так и не вынес.