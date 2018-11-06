В Раменском районе два человека погибли в ДТП на трассе

Как сообщает областной Минтранс, два человека стали жертвами автоаварии на трассе А-107 в Раменском районе Подмосковья.

«Произошло столкновение двух транспортных средств. В результате два человека погибли», - заявили в ведомстве. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Информации о причинах происшествия в настоящий момент не наблюдается.