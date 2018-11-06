В Подмосковье выписан первый штраф за борщевик‍

Россельхознадзор на территории Московской области впервые выписал штраф за сорные растения на земельном участке. На провинившихся было наложено взыскание в размере 400 тысяч рублей.

В ходе проверки представители Россельхознадзора выявили "факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью" на площади в семь гектаров, отметили в ведомстве, передает ТАСС.

В конце 2017 года в Московской области было выявлено более 32 тысяч гектаров земли, заросшей борщевиком. После этого в Подмосковье была запущена специальная программа по борьбе с ним.

Напомним, растение "родом" из СССР: его пытались выращивать как кормовую культуру, однако вскоре выяснилось, что сорняк способен неконтролируемо распространяться, а его сок вызывает воспаление кожи.