В Подмосковье выписан первый штраф за борщевик
6 ноября 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Россельхознадзор на территории Московской области впервые выписал штраф за сорные растения на земельном участке. На провинившихся было наложено взыскание в размере 400 тысяч рублей.
В ходе проверки представители Россельхознадзора выявили "факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью" на площади в семь гектаров, отметили в ведомстве, передает ТАСС.
В конце 2017 года в Московской области было выявлено более 32 тысяч гектаров земли, заросшей борщевиком. После этого в Подмосковье была запущена специальная программа по борьбе с ним.
Напомним, растение "родом" из СССР: его пытались выращивать как кормовую культуру, однако вскоре выяснилось, что сорняк способен неконтролируемо распространяться, а его сок вызывает воспаление кожи.
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