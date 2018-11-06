Специалисты посоветовали, какие растения желательно держать дома

Специалисты по Фэн-Шуй посоветовали, какие растения желательно держать дома. Правильно подобранные комнатные растения могут принести пользу не только для здоровья членов семьи, но и повлиять на отношения между супругами.

Сциндапсус или дьявольский плющ. По мнению специалистов, горшочек с этим растением будет идеаоен на кухне. Сциндапсус увлажняет воздух и может поглощать не только неприятные запахи, окиси углерода, но и вредные частицы, образующие, если у хозяйки что-то подгорело на плите. Для женщины, которая не только ведет хозяйство, но и работает, важно - за сциндапсусом легко ухаживать. Это растение достаточно неприхотливое. Для того, чтобы плющ хорошо рос, необходимо достаточно светлое помещение и умеренный полив.

Фикус Бенджамина желательно поставить в спальне. Это растение, похожее на деревце, очищает воздух от токсинов и увеличивает количество кислорода. Ухаживать за фикусом, который любит яркий рассеянный свет, тоже просто. Лето должен быть интенсивный полив. Зимой достаточно поливать этот вид фикуса только один раз в неделю.

Такое неприхотливое растение как сансевиерия (тещин язык) можно поставить в любой комнате вашего жилища, как на кухне, так и в детской. Растение может очищать воздух в помещении от формальдегидов и оксидов азота.

Хлорофитум (Chlorophytum) можно назвать "легкими" для помещений. Этот цветок способен вбирать из воздуха большинство токсичных веществ, в том числе окиси углерода и очищать воздух от формальдегидов. Это растение одно из лучших комнатных растений по выделению кислорода.