Мегаполисы экстремальных температур

В пору осенне-зимней хандры многие из нас привыкли жаловаться на плохую погоду, будто на улицу выйти буквально невозможно! Однако давайте разберёмся, действительно ли у большинства из нас, жителей крупно населённых городов, настолько экстремальные погодные условия, изучив список самых жарких и холодных мегаполисов мира.

Самые жаркие мегаполисы мира

Мы не знаем, куда деваться, если в середине лета несколько дней держится температура больше 30 градусов. Жители следующих городов только снисходительно улыбнулись бы, ведь для них это даже не цветочки.

Город Ченнаи в Индии (население более 7 млн чел.). Местные называют этот мегаполис “огненной звездой”, ведь летом тут царит как минимум 35 градусов жары. Плюс ко всему, в этом городе повышенная влажность. Не очень приятный климат. Кстати, однажды был зафиксирован температурный максимум, и он составил 44,8 градуса. Удивительно, но это оказался даже не июнь, а май. А ещё в Ченнаи не бывает зимы. Абсолютный минимум, который когда-либо тут был зарегистрирован, составил 13 градусов. А так, в среднем - где-то 23-25 °С. Такая в этом городе зима.

Китайский мегаполис Ухань (население более 10 млн чел.). Из-за того, что здесь повышенная влажность (65% и даже больше), 30-градусная жара ощущается на все +40 °С.

Пакистанский мегаполис Лахор (население более 11 млн чел.). Средний максимум там составляет более 40 градусов. А однажды, в 1955 году, тут зафиксировали +48,3 °С.

Иракский Багдад (население более 7 млн чел.). Максимальная средняя температура здесь составляет +44 °С. Если добавить к этому невыносимо пекущее солнце и пыльные бури, то получится ад. А еще тут практически не бывает осадков. Порой кажется, что именно Багдад – самый жаркий мегаполис мира.

Египетский Каир (население более 9 млн чел.), расположенный на, так называемом, «жарком» поясе Земли, — следующий в списке. Его жителей спасает только близкое расположение Нила, который добавляет хоть немного прохлады в засушливый пустынный климат. Температура здесь достигает +49° С.

Австралийский Мельбурн (население около 5 млн чел.) радует своих жителей стабильно прохладным климатом почти круглый год. Почти. Летом температура резко возрастает из-за сухих воздушных потоков с юга, а также по причине частых лесных пожаров, которые каждый год «подогревают» Австралию. В самые жаркие месяцы температура в Мельбурне может достигать +51° С.

Китайский Гонконг (население около 8 млн чел.) больше известен, как экономический и промышленный центр, однако, мало кто знает, что он является одним из самых жарких городов мира. Причём, виной тому даже не климат, а перенаселённость и всё та же промышленность, угрожающая региону экологической катастрофой. Дошло до того, что власти Китая в 2013 году ввели смертную казнь за загрязнение окружающей среды. Однако, столбик термометра всё чаще поднимается до +54° С.

Таиландский Бангкок (население более 8 млн чел.). Тайское лето совпадает с нашей весной. На протяжении трёх месяцев температура часто поднимается до 50 градусов, официальный рекорд — 57,4° С. Уже само по себе это кажется невероятным, а если сюда добавить еще чудовищную местную влажность — то вы поймёте, что значит «ад на Земле».

Самые холодные города мира

Холодные мегаполисы найти довольно сложно – немногие согласны мириться с температурами в минус 50°C.

Как уверяют специалисты, самая низкая температура за всю историю была зафиксирована на российской научно-исследовательской станции в Антарктиде, Восток, 21 июля 1983 года – минус 89.2°C. И пока в большинстве городов не такой ужасный холод, некоторые все же довольно близко к этой отметке.

Российский Якутск (население около 300 тыс. чел.) носит репутацию как самый холодный город в мире. Самая низкая в мире температура за пределами Антарктиды был зафиксирована недалеко от Якутска в бассейне реки Яны. Зима здесь длится с октября по апрель, а средний минимум опускается ниже −40 °C. Рекордно низкая зафиксированная температура в январе – это -63 °C.

Посёлок Оймякон, расположенный в трех днях езды от Якутска, делит лидерство с Верхоянском, сохранив за собой мировой рекорд 20 века, который был зафиксирован 6 февраля 1933 года – минус 67.7 °C. В мировом "полюсе холода" проживают там от 500 до 800 человек. Здесь не работает мобильная связь, да и вообще мало что есть из современных удобств, а школы в поселке не закрываются при -52°C.

Расположенный в 650 километрах от Якутска и в 2,4 тысяч километрах к югу от Северного полюса, Верхоянск балует своих жителей в январе средней температурой минус 45.7 °C. В 1892 году жители зафиксировали рекордную температуру в минус 67.7 °C.

Самые солнечные мегаполисы мира

На европейском континенте такие места находятся в странах средиземноморья, а именно в Испании, Италии и на Кипре, где солнце светит около 320 дней в году!

Южная Испания, а именно Андалусия (население более 8 млн чел.), славится тем, что здесь около 10 месяцев в году светит яркое солнце, а погода круглый год теплая или жаркая.

Штат Аризона (население более 7 млн чел.). Это официальный рекорд, занесенный в Книгу Гиннеса. Здесь в году целых 325 солнечных дней (или 4050 часов, что составляет 93%) с температурой за +32°C, осадки крайне редки, а световой день составляет 11 часов.

Из американских континентов можно еще выделить центральную часть, а именно Карибы. Например, в республике Гаити (население около 11 млн чел.) солнце светит практически круглый год, погода всегда теплая и приветливая.

Из африканских стран похвастаться может Египет, в особенности его юг, мегаполис Судан (население около 40 млн чел.). Световой день здесь также длится более 10 часов, количество солнечных дней в году составляет более 90 процентов.

Погреться на солнышке можно в Сингапуре (население более 5 млн чел.). Эта удивительная восточная страна с современными технологиями и быстрорастущим прогрессом привлекает огромное количество туристов, которые без ума именно от погоды. Можно не беспокоиться о затяжных ливнях или пасмурном небе, Сингапур – еще одна страна вечного лета.

Самые мрачные мегаполисы мира

С научной точки зрения, солнце светит нам днем беспрерывно. Пусть и за облаками. Но ждем мы по-настоящему яркого солнечного света, который возвращает к жизни и приносит бодрость.

Однако жители некоторых мегаполисов мира уже привыкли не ждать солнца, а радоваться его неожиданному появлению как празднику. Что поделать, если города расположены в таких местах, где природа не предусмотрела много солнечных дней. Но здесь свое особое очарование, и не сказать, что оно всегда мрачное.

Британский Лондон (население более 8 млн чел.) видит солнце примерно 68 дней в году.

В российском Санкт-Петербурге (население около 5 млн чел.) бывает от 31 до 62 солнечных дней в году.