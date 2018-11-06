Названа средняя заработная плата в Москве

Средняя заработная плата в Москве по итогам III квартала 2018 года составляет 64 600 рублей. В российской столице самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам этого периода стали работники IT-сферы.

Средняя зарплата "айтишников" составила 84 200 рублей. В сфере транспорта и логистики в Москве получают 70 900 рублей и на производство зарабатывают 66 700 рублей. Исследование провел портал Rabota.ru.

В Москве средняя зарплата в сфере строительства и недвижимости - 65 100 рублей. Менеджеры по продажам могут заработать 62 200 рублей, специалисты в сфере финансов и бухгалтеры - 61 000 рублей. Зарплата сотрудников банков составила по итогам III квартала текущего года 59 700 рублей.

В Москве - самая высокая средняя зарплата. В Санкт-Петербурге средняя зарплата составляет 50 500 рублей. На третьем месте Екатеринбург. В уральской столице - 44 000 рублей.