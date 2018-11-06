На вызов к больному ребенку в Кургане пришел пьяный врач

На вызов к заболевшему ребенку с высокой температурой в Кургане пришел пьяный врач. Мама четырехлетнего мальчика рассказала, что вызвала температурящему сыну врача в детской поликлинике. Девочка, пострадавшая при нападении львицы в цирке, вышла из комы

У мальчика температура подскочила выше 39 градусов. Вскоре пришел врач. По словам мамы малыша, от врача-мужчины пахло алкоголем. Педиатр выписал ребенку жаропонижающее, капли в нос, порекомендовал сдать анализ крови, объяснив что "пневмония сейчас на каждом шагу", - сообщает URA.RU. Мать не могла доверить здоровье сына такому врачу. 3 ноября был выходной день. Женщины вызвала "скорую", чтобы уточнить диагноз и лечение.

Родители мальчика пожаловались в регистратуру и главному врачу детской поликлиники. Главный врач уточнила, что по инциденту была оперативно проведена проверка. Фельдшер, который работал в тот день на вызовах, написал заявление об увольнении. Всех детей, которых он посещал 3 ноября, еще раз осмотрели врачи.

Сейчас выясняется, каким образом нетрезвый медик мог быть допущен до работы.