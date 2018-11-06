Группа белых медведей с детенышами бродит вокруг села на Чукотке

Из-за изменения климата на Чукотке ледовый покров устанавливается позже. У чукотского села Рыркайпий в эти дни бродит группа белых медведей с детенышами - примерно 10 диких животных. Рыркайпий находится на берегу Северного Ледовитого океана.

Уполномоченный главы администрации села Рыркайпий Евгения Малахова рассказала, что сейчас белые медведи зимой питаются нерпами и пока ждут образования льда. Любопытные мишки заходят в населенный пункт.

Группа "Медвежий патруль" выезжает и отпугивает белых медведей из шумовых устройств. Руководитель "Медвежьего патруля" села Татьяна Миненко рассказала, что медведям организовывают кормовые точки, чтобы хищники не приближались к домам.

Кормовые точки организовывают специально, чтобы было легче присматривать за медведями.