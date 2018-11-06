Опыт Челябинска в реформе МСУ перенесут на всю Россию

В 2014 году в Челябинске (а еще и в Самаре и Махачкале) началась реформа местного самоуправления. Столицу Южного Урала поделили по районам на семь самостоятельных муниципалитетов со своим руководством, бюджетом и полномочиями. Теперь этот успешный опыт распространят по всей стране.

Города населением более 500 тысяч человек переймут прекрасный опыт Челябинска по внедрению реформы МСУ - об этом рассказали участники круглого стола. Как уточнил председатель Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы России Алексей Диденко, поставленная задача решена - власть стала ближе к народу.

По мнению Депутата Госдумы Анатолия Литовченко, такое деление Челябинска приблизило муниципалитеты к универсальной модели управления.

- Власть на местах стала более эффективной и оперативной, у людей появилось больше реальных возможностей влиять на происходящие в городе процессы и принимать в них активное участие, а у власти - более эффективно реализовывать свои полномочия, - заявил парламентарий.