Меланома у мужчин чаще приводит к смерти

За последние три десятилетия смертность мужчин от рака кожи выше, чем смертность женщин. Показатели среди женщин либо стабилизировались, либо снизились, пишет CNN.

Мужчины умирают от меланомы чаще, чем женщины. Об этом говорится в новом глобальном исследовании онкологов, сообщает NEWS.ru.

Для анализа были использованы данные из 33 развитых стран Европы, Северной Америки и Австралии. Меланома даёт самый высокий уровень смертности среди всех прочих видов рака кожи. Так, в 2018 году она составила 1,7% всех случаев рака во всём мире.

Также, как сообщает Ридус, единственным шансом на выживание при таком страшном диагнозе как рак крови, является трансплантация костного мозга.

Однако "пока специалисты не установили, сколько именно России нужно потенциальных доноров. По одним данным, достаточно и 300 тысяч".