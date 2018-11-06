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Прогноз синоптиков о наступлении зимы: "Зимы вообще не видно на горизонте"
6 ноября 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики дали прогноз о наступлении зимы в Москве и столичном регионе. Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что "зимы вообще не видно на горизонте".
По прогнозу синоптиков, зима наступит в Москве на 7-10 дней позже климатической норма, снег ляжет только в последних числах ноября. По климату зима приходит в Москву 10 ноября, но в этом году она наступит заметно позже, с задержкой как минимум на 7-10 дней, - сообщает РИА Новости.
"Но это пока только долгосрочные прогнозы", — подчеркнул синоптик Евгений Тишковец.
Специалисты по погоде прогнозируют, что ноябрь в Москве выдастся необыкновенно солнечным и сухим.
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