Синоптики дали прогноз о наступлении зимы в Москве и столичном регионе. Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что "зимы вообще не видно на горизонте". Синоптики обрадовали москвичей: ноябрь в столице будет аномально теплым

По прогнозу синоптиков, зима наступит в Москве на 7-10 дней позже климатической норма, снег ляжет только в последних числах ноября. По климату зима приходит в Москву 10 ноября, но в этом году она наступит заметно позже, с задержкой как минимум на 7-10 дней, - сообщает РИА Новости.

"Но это пока только долгосрочные прогнозы", — подчеркнул синоптик Евгений Тишковец.

Специалисты по погоде прогнозируют, что ноябрь в Москве выдастся необыкновенно солнечным и сухим.